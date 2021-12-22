فيديو يرصد بكاء ابنة ماجد المصري في حفل زفافها بسبب أخيها

دخلت ماهيتاب، ابنة الفنان ماجد المصري، في نوبة بكاء أثناء احتفالها بزفافها، أمس الثلاثاء، داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وذلك بعد رقصها مع شقيقها على نغمات أغنية «أختي حبيبتي» للمطرب مصطفى أمان.

وظلت ماهيتاب تحتضن شقيقها الذي لم يتمالك دموعه، فيما وقف ماجد المصري بعيداً يتابع المشهد المؤثر بين ابنته وأخيها، فيما حاول أصدقاء العروسة مسح دموعها كي لا يُفسد مكياجها.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم ليلي علوي، إلهام شاهين، نسرين طافش، داليا البحيري، حسن الرداد، هالة صدقي، خالد سليم، عمرو يوسف، المخرج خالد يوسف، ميريهان حسين وكوكبة من النجوم.

وأشعل المطرب الشعبي محمود الليثي الحفل بعدد من أغنياته، ومنها «يا لهوي، عم يا صياد، سوق البنات» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، فيما قدم المطرب مصطفي قمر عدداً من أغنياته، ومنهم «السود عيونه، منايا» بحضور زوجته التي جذبت الأنظار بإطلالتها الأنيقة.

وحرص محمود الليثي علي تحية الفنانة ليلي علوي قائلاً: «نجمة النجوم وصلت»، فيما دخلت الأخيرة في وصلة رقص معه بمشاركة والد العروس ماجد المصري الذي بدا متأثراً بمشهد زواج ابنته التي يعتبرها أعز ما يملك وفقاً لتصريحات له.

وقدم النجم تامر حسني عدداً من أغنياته، ومنها «قولني كلام، أنا ولا عارف، صعبة»، فيما حرص علي تهنئة ماجد المصري وابنته بالزفاف، بخاصة وأنه يرتبط بماجد بعلاقة صداقة وطيدة، وتحديداً منذ نجاحهما في مسلسل «آدم» الذي عُرض قبل أعوام عدة، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.