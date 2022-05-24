مصر تتفق مع روسيا على سداد قيمة صادرات الحاصلات بالدولار وليس الروبل

اتفقت مصر مع روسيا على سداد قيمة صادراتها من الحاصلات الزراعية بالدولار الأمريكي وليس الروبل، بعدما اقترح الجانب الروسي تسوية المعاملات التجارية مع المصدرين المصريين بالروبل، في بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنّ المجلس عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع السفير الروسي بالقاهرة، ومسؤولين بالبنك المركزي الروسي ومسؤولين من جهاز التمثيل التجاري المصري، شهدت الاتفاق على أن تكون آلية السداد بالدولار، وتمت الموافقة على ذلك من الجانب الروسي.

تسوية المعاملات التجارية بالروبل

وكان عدد من الشركات الروسية المستوردة لمنتجات الحاصلات من مصر، عرضت تسوية المعاملات التجارية بـ الروبل الروسي بدلا من الدولار في ظل الأزمة الحالية، لكن المجلس التصديري قال في تقرير له إنّ الأمر صعب التحقيق، وسيواجه مشكلات نتيجة الاختلاف على سعر تحويل الروبل.

الصادرات المصرية إلى روسيا

وتعد روسيا من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية، وتحديدا الموالح، وكشفت بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن أنّ مصر صدرت بنحو 309 ملايين دولار من المنتجات الزراعية إلى روسيا قبل نشوب الحرب الأوكرانية، كما أنّ روسيا احتلت المركز الأول ضمن الدول المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية بكمية تصل إلى 660 ألف طن، وفقًا لبيانات الموسم التصديري المنتهي في 2020 -2021.

من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس التصديري، على هامش إطلاق ورشة عمل بشأن سلامة الغذاء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنّ المشروعات التي تنفذها الدولة بمعالجة مياه الصرف الزراعي تستهدف تطبيق معايير الجودة وسلامة الأغذية للمنتجات الزراعية سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير إلى الخارج.

وأوضح أنّ البرنامج التدريبي سيعمل على نقل أفضل الممارسات الدولية في إدارة ملفات التلوث الميكروبيولوجي، والمبادئ الوقائية للسيطرة على الأخطار الميكروبية خلال سلاسل الإمداد الغذائية لضمان تصدير منتجات تحظي بالنفاذ لمختلف الأسواق وبأعلى جودة.