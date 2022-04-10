«تصديري الحاصلات»: صادراتنا إلى روسيا بلغت 309 مليون دولار قبل الحرب

كشفت بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن مصر صدرت بنحو 309 مليون دولار من المنتجات الزراعية إلى روسيا قبل نشوب الحرب الأوكرانية.

وأظهر تقرير أعده المجلس بشأن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن روسيا احتلت المركز الأول ضمن الدول المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية بكمية تصل إلى 660 ألف طن، وفقًا لبيانات الموسم التصديري المنتهي «2020 -2021».

قيمة صادرات مصر الزراعية إلى أوكرانيا

وأشار التقرير، الذي أرسله المجلس لوزيرة التجارة والصناعة، إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى أوكرانيا، وفقا لبيانات الموسم التصديري المنتهي «2020-2021»، والذي ينتهي بنهاية شهر أغسطس، بلغت حوالي 62 ألف طن بقيمة 29 مليون دولار، كما بلغت صادرات القطاع خلال الفترة من أغسطس حتى يناير نحو 24 ألف طن بقيمة 12 مليون دولار تقريبا.

ووفقًا للتقرير، فإن الكميات التي كان من المتوقع تصديرها إلى الأسواق الأوكرانية، حال عدم نشوب الحرب، كانت ستصل إلى 21 ألف طن، بقيمة 11 مليون دولار، خلال الفترة من فبراير وحتى نهاية أغسطس، وهو الرقم الذي يتوقع المجلس فقدانه بسبب الأزمة الحالية.

روسيا وأوكرانيا

وتوقع التقرير أن يمتد تأثير الأزمة على الدول المطلة على البحر الأسود، والدول الحدودية مع روسيا وأوكرانيا، مثل روسيا البيضاء، وليتوانيا، وبولندا، وفنلندا، ولاتفيا، وإستونيا، وتركيا، ورومانيا، وبلغاريا، ومولدوفا، وجورجيا، وأضاف: «الكميات التي كان من المتوقع تصديرها إلى هذه الدول خلال الفترة من مارس حتى أغسطس المقبل، وفقا لبيانات الموسم السابق، تبلغ حوالي 83 ألف طن، بقيمة 54 مليون دولار تقريبا».

الصادرات

وتابع التقرير: «في حال توقع أن الأزمة ستؤثر على 50% تقريبًا من حجم هذه الصادرات، فإن كمية الصادرات المتوقع فقدانها لهذه الدول تبلغ 41.5 ألف طن بقيمة 27 مليون دولار تقريبًا»، موضحًا أن معظم هذه الدول بها حالة تكدس وعدم توافر الثلاجات الكافية بسبب تحويل بعض الشحنات من روسيا إليها، وهو ما يترتب عليه عدم رغبتها في الاستيراد في ظل الظروف الحالية وتكدس موانئها.