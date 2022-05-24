تجديد حبس «مستريح العقارات» بالإسكندرية بتهمة النصب.. جمع 17 مليون جنيه

جددت نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، حبس ما عرف بـ«مستريح الاستثمار العقاري» في الإسكندرية، وهو صاحب شركة للمقاولات، عقب ما نسب إليه من اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استيلائه على 17 مليون جنيه منهم.

وتمكن مستريح العقارات بالإسكندرية من خداع المواطنين؛ بزعم توظيفهم في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في مقابل حصولهم على ربح شهري، وفجأة امتنع عن سداد مستحقاتهم، واختفى عن أنظارهم، فما كان منهم إلى أن بلغوا الشرطة للتحقيق، لذا أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن تفاصيل ما حدث.

بداية الواقعة.. بلاغ واتهام بالنصب

بداية الواقعة تعود، حينما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بـ ممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه.

الاستيلاء على 17 مليون جنيه من المواطنين

وذكر البلاغ أن المستريح تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو 17 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

القبض على مستريح العقارات في الإسكندرية

وعلى الفور تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.