المجلس التصديري: 180 مليون جنيه زيادة في صادرات مصر من الحاصلات

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية حققت زيادة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 180 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد خلال افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة FAO والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعنوان «تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية»، أن المجلس يسعي بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وإفريقيا خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع سياسة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية.

مضاعفة الصادرات الزراعية

وأشار الدمرداش إلى أن مضاعفة الصادرات الزراعية لا يمكن أن تحدث بين يوم وليلة، وأن الأمر يعتمد على تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي، موضحا أن خريطة المحاصيل التصديرية لازالت تشهد تفوقا للموالح والبطاطس والعنب في قائمة الصادرات الزراعية.

وأضاف أن البرنامج الذي تم إطلاقه يستهدف تعريف المزارعين بمعايير الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات في الاتحاد الأوروبي، والإدارة المتكاملة للآفات والأمراض، وطرق إدارة المبيدات في المزرعة، من أجل تلافي أية إخطارات مستقبلية برفض شحنات تصديرية، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تعتمد في النفاذ للأسواق الدولية على تطبيق الحدود الدولية فيما يتعلق بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات في الصادرات الزراعية.

التصديق على اتفاقية «اليوبوف»

ولفت «الدمرداش»، إلى أن تصديق مصر علي اتفاقية «اليوبوف»، المتعلقة بحماية الأصناف النباتية، ساهم في زيادة الصادرات الزراعية من الأصناف الأكثر إقبالا في السوق الدولية، وخاصة أسواق الإتحاد الأوروبي، حيث حققت مصر زيادة في صادرات العنب من 160 مليون دولار إلى 250 مليون دولار بعد توقيع الاتفاقية، موضحا أن الاتفاقية ساهمت في نفاذ بعض منتجات الأصناف المطلوبة من اليوسفي للخارج، ووضع مصر على الخريطة العالمية في الصادرات الزراعية، حيث كانت الاتفاقية رسالة لدول العالم باهتمام الدولة بالقطاع الزراعي التصديري، وفقا لقوله.

وأشار إلى أن القطاع التصديري يخطط للتوسع في الأصناف الجديدة من اليوسفي وخاصة «اليوسفي بدون بذر»، لزيادة قيمة الصادرات من هذه الأصناف، فضلا عن زيادة الطلب على الليمون المصري والجريب فروت.