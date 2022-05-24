عاجل.. مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 3 جنود أتراك، وإصابة 5 آخرين، في منطقة عملية «المخلب» شمالي العراق، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

عملية المخلب بالعراق

كانت تركيا أطلقت يوم 14 أبريل الماضي، عملية عسكرية تحت اسم «المخلب-القفل»، ضد عناصر وصفتها بالإرهابية، في مناطق شمالي العراق.

وبعد إطلاق تلك العملية بيوم، استدعت الخارجية العراقية، علي رضا كوناي السفير التركي في بغداد، لإبلاغه بضرورة سحب قوات بلاده من الأراضي العراقية.

وتواصل القوات التركية المكونة من الجيش والشرطة ملاحقة عناصر من كردستاني داخل وخارج تركيا في سوريا والعراق، وذلك من خلال عمليات أمنية تشنها كل وقت والآخر