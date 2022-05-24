واشنطن: نثق أن فنلندا والسويد ستعالجان مخاوف تركيا بشأن انضمامهما للناتو

أعربت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها بأنّ فنلندا والسويد ستعالجان المخاوف التركية بشأن انضمامهما لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، بينما أكد مجلس الأمن الروسي، أنّ العمليات العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، ولم تحدد جدولا زمنيا لذلك، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مخاوف تركية من انضمام فنلندا والسويد للناتو

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ تركيا لن تنظر بإيجابية إلى مساعي السويد وفنلندا في الانضمام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ما لم تتم معالجة مخاوفها من الإرهاب، رغم الدعم الواسع من الحلفاء الآخرين بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أنّه لطالما اتهمت تركيا دول الشمال، خاصة السويد التي لديها جالية تركية قوية من المهاجرين، بإيواء مسلحين أكراد محظورين، إضافة إلى أنصار فتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة والمطلوب بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

تهديدات تركية

ويلقى تهديد أردوغان عقبة كبيرة محتملة في طريق عضوية دول الشمال الأوروبي غير المنحازة عسكريا حتى الآن، إذ إنّ الإجماع مطلوب في قرارات الناتو.

وقال أردوغان، لرئيس الناتو ينس ستولتنبرج في مكالمة هاتفية: «ما لم تظهر السويد وفنلندا بوضوح أنّهما ستتضامنان مع تركيا بشأن القضايا الأساسية، خاصة في مكافحة الإرهاب، فلن نتعامل مع عضوية هاتين الدولتين في الناتو بشكل إيجابي».

وأجرى أردوغان، الذي رفض استضافة وفدين من السويد وفنلندا في تركيا، مكالمات هاتفية منفصلة مع زعيمي البلدين يوم السبت لحثهما على التخلي عن الدعم المالي والسياسي للجماعات الإرهابية، التي تهدد الأمن القومي لبلاده، وقالت الرئاسة إنّه أبلغ رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، بأنّ دعم السويد السياسي والمالي والتسليح للمنظمات الإرهابية يجب أن يتوقف.