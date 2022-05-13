لماذا تعارض تركيا انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو؟.. «يونان جديدة»

تعد مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو واحدة من أكثر المسائل التي تثير جدلا وانقسامات كبيرة داخل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وذلك في ظل التوترات بين روسيا والحلف منذ أن أعلنت أوكرانيا من قبل نيتها الدخول إلى الحلف، وما ترتب على ذلك بقرار موسكو شن عمليتها العسكرية ضد كييف.

وتتطلب الموافقة على عضوية الدولتين في حلف الناتو موافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف الثلاثين أولا بتلبية الدعوة والدخول في مفاوضات العضوية، ثم الموافقة لاحقا في قمة مدريد التي تعقد في شهر يونيو من كل عام.

أردوغان يكشف موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

وضمن تطورات انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موقف بلاده، قائلا إن بلاده ليس لديها وجهة نظر إيجابية في مسألة عضوية الدولتين في الحلف، بحسب ما نقلت اليوم وكالة أنباء رويترز.

وتأتي تصريحات أردوغان لتشكل عقبة أمام السويد وفنلندا، واللتين تعتزمان التقدم بطلب العضوية لحلف الناتو يوم الأحد المقبل، لتكون تركيا بذلك أول دولة تعارض رسميا عضوية الدولتين بين أعضاء الحلف.

أسباب رفض تركيا انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

أما عن أسباب الموقف التركي الرافض لعضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو، فيعود إلى اتهامات الرئيس التركي للدولتين بإيواء «منظمات إرهابية»، قائلا إن «كل الدول الاسكندنافية مثل بيت ضيافة للمنظمات الإرهابية» على حد زعمه.

ويزعم أردوغان أن تلك الدول تستضيف جماعات كردية تصنفها أنقرة إرهابية وكذلك أنصار حركة الخدمة التي يقودها الداعية التركي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والغريم التقليدي للرئيس التركي الحالي.

الرئيس التركي يرى أن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو إعادة لسيناريو اليونان، حيث يرى أنه كان يجب عدم الموافقة من حكام تركيا السابقين على انضمام اليونان للحلف عام 1952، معتبرا كذلك أن الموفقة على عضوية الدولتين خطأ ثان سترتكبه أنقرة لو وافقت.