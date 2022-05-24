لوسي: انتظروا مفاجأة في مسرحية الحفيد.. وأقدم 5 إطلالات مختلفة

عبرت الفنانة لوسي، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسرحية «الحفيد»، المقرر أن يبدأ عرضها الأسبوع الجاري، على خشبة المسرح القومي، بعد فترة طويلة من التحضيرات.

وقالت لوسي لـ«الوطن»، إن المسرحية التي ينتظرها الجمهور، بعد شهور طويلة من التحضيرات، ستشهد مفاجأة كبرى، مشيرة إلى أنها سوف تقدم 5 إطلالات مختلفة، خلال العرض الذي يستقبل الجمهور خلال الأيام المقبلة.

موعد عرض مسرحية «الحفيد»

أعلنت الصفحة الرسمية للمسرح القومي، على «فيسبوك»، موعد انطلاق مسرحية الحفيد، للفنانة لوسى والفنان عابد عناني، بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة، التي استمرت لمدة أشهر على خشبة المسرح، مشيرة إلى أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل، على أن يرفع الستار يوم الخميس 26 مايو الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً.

أبطال مسرحية الحفيد

يشارك في مسرحية الحفيد، عدد من النجوم منها لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

جدير بالذكر أن المسرحية من ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

آخر أعمال لوسى

آخر أعمال لوسى مشاركتها في مسلسل «انحراف»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، من بطولة روجينا، لوسي، سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.