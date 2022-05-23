موعد عرض مسرحية «الحفيد» لـ لوسي على خشبة المسرح القومي

أعلنت إدارة المسرح القومي بدء تقديم مسرحية «الحفيد»، بعد فترة طويلة من التحضيرات التي استمرت لمدة أشهر على خشبة المسرح.

موعد عرض مسرحية «الحفيد»

ونشرت الصفحة الرسمية للمسرح القومي صورة البوستر الدعائي للمسرحية، التي تصدّرتها الفنانة لوسي، وعلقت عليها قائلة: «بدأ العد التنازلي، الخميس 26 مايو يرفع الستار 9 مساءً، مسرحية الحفيد على المسرح القومي، توكلنا على الله».

ومن جهته، قال إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لاستقبال العرض المسرحي الجديد «الحفيد» عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، إذ إنَّه من المقرر افتتاحه خلال أيام على المسرح القومي بالعتبة.

مخرج مسرحية الحفيد يتحدث عن العرض المسرحي

وقال يوسف المنصور، مخرج العرض، إنَّ العرض يناقش قضية الأسرة المصرية في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي بالتأثير الذي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

معلومات عن مسرحية «الحفيد»

عرض الحفيد رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مسرحية الحفيد ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.