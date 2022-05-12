لوسي تعيد قصتي «الحفيد» و«أم العروسة» في عمل مسرحي

بدأت الفنانة لوسي في الإعداد والتحضير لتقديم عمل مسرحي تعيد من خلاله النجاحات القديمة لفيلمي الحفيد وأم العروسة، اللذين عُرضا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

فيلم الحفيد عرض في عام 1975

علمت الوطن أن المشروع الجديد الذي تستعد لوسي له سيشاركها في بطولته الفنان عابد عناني، وأنه ما زال قيد التحضير، ولم يتحدد بعد موعد تقديمه للجمهور.

كانت لوسي شاركت مؤخرًا في السباق الدرامي الرمضاني، من خلال تجسيد قصة من قصص مسلسل انحراف مع الفنانة روجينا، حيث قدمت شخصية شريرة عملت على دفع زوجها للتخلص من أولاده من زوجته الثانية على غرار جريمة المرج الشهيرة.

لوسي شاركت في مسلسل انحراف مع الفنانة روجينا

في نهاية قصتها، قتلتها روجينا التي أدت شخصية الدكتورة حور، انتقاما لمريضتها التي كانت تجسد دورها الفنانة نانسي صلاح، أما آخر أعمال الفنانة لوسي السينمائية كان العام قبل الماضي، حينما قدمت فيلم «ورقة جمعية».

يذكر أن فيلم أم العروسة عرض عام 1963، وهو من تأليف عبد الحميد جودة السحار وسيناريو عبد الحلي أديب، وإخراج عاطف سالم ومن بطولة سميرة احمد وتحية كاريوكا وعماد حمدي وحسن يوسف ويوسف شعبان ومديحة سالم وعدلي كاسب وخيرية احمد واحسان شريف

أما فيلم الحفيد فعرض لأول مرة عام 1975، وهو من اخراج عاطف سالم وتأليف عبد الحميد جودة السحار وسيناريو أحمد عبد الوهاب ومن بطولة نور الشريف ومرفت أمين، ومنى جبر وعبدالمنعم مدبولي وكريمة مختار، ومحمود عبدالعزيز ونسرين ووحيد سيف، ودينا عبد الله.