مفيد فوزي: حالتي الصحية مطمئنة وأجري فحوصات طبية

قال الإعلامي الكبير مفيد فوزي، اليوم الاثنين، إنّ حالته الصحية مطمئنة، وأنّه يجري فحوصات طبية دورية.

الحالة الصحية لمفيد فوزي

وأوضح مفيد فوزي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «أطمئن الجميع بأنّني بحالة صحية جيدة»، معربًا عن شكره لكل من استفسر عن حالته الصحية، حيث يخضع حاليا للفحص تحت إشراف طبي كامل.

نقل مفيد فوزي إلى المستشفى

كانت وسائل الإعلام أشارت في وقت سابق أمس، إلى نقل الإعلامي مفيد فوزي إلي المستشفى، إثر مروره بوعكة صحية مفاجئة.