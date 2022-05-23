الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي وموعد خروجه من المستشفى

تعرض الإعلامي مفيد فوزي لوعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، أمس الأحد، وذلك حزنا على رحيل أصدقائه المقربين الثنائي الفنان سمير صبري، والكاتب صلاح منتصر، لذا يرغب الجمهور فى التعرف على الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي.

حنان مفيد فوزي كشفت تطورات الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي، إذ قالت إن صحته تحسنت بشكل كبير، ومن المفترض أن يخرج من المستشفى غدا الثلاثاء بناء على تعليمات الأطباء.

الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي

وكانت قد كشفت ابنة الإعلامي مفيد فوزي أن والدها قد تعرض للجفاف، وهو الأمر الذي سبب له أزمة صحية، وجرى نقله إلى المستشفى أمس الأحد، حزنا على رحيل 2 من أقرب أصدقائه الأول الكاتب الكبير صلاح منتصر، ومن بعده الفنان الكبير سمير صبري، لذلك شعر بحالة كبيرة من الحزن، مما تسبب له في الوعكة الصحية.

رحيل الفنان سمير صبري

يذكر أن الفنان سمير صبري كان قد رحل عن عالمنا ظهر يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في أحد الفنادق بمنطقة الزمالك بعد خروجه من المستشفى مؤخرا.

شيعت جثمان الفنان سمير صبري يوم السبت الماضي بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وجرى نقل الجثمان إلى مدينة الإسكندرية لدفنه في مقابر الأسرة.

وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا ويسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ووفاء عامر وداليا البحيري وميرفت أمين ونادية الجندي وغادة إبراهيم وسميرة أحمد وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا ودنيا سمير غانم.