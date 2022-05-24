محافظ القاهرة يبحث مشكلات المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالقطامية

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا بديوان عام محافظة القاهرة لبحث المشكلات التي يواجهها المستثمرون بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية لوضع الحلول المناسبة لها، وعمل مخطط لتطوير المنطقة بالكامل.

ووجه محافظ القاهرة خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من رفع جميع المناطق الاستثمارية على إحداثيات بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات لكل قطع إراضي الاستثمار بالمحافظة بها المعلومات الكاملة عن كل قطعة، وتفعيل دور مكتب المستثمرين بالمناطق الصناعية باعتباره حلقة الوصل بين المحافظة والمستثمرين.

حصر مشكلات القطامية

وطلب محافظ القاهرة من ممثلي جمعية المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية تقديم حصر بكافة المشكلات التي يعاني منها كل مصنع بالمنطقة على حدة، لسرعة إيجاد الحل الملائم لها.

منطقة خدمية

وشدد محافظ القاهرة على سرعة رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة، وإقامة منطقة خدمية بها تضم نقطة إسعاف ونقطة شرطة ومركز طبي، وعمل سور حول المنطقة لتأمينها، ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

وكان محافظ القاهرة تفقد المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية زار خلالها عدد من المصانع والمعارض المتواجدة بالمنطقة، والتقى عددًا من المستثمرين بالمشروعات للتعرف على المشكلات التي تقابلهم موجهًا بسرعة العمل على حلها.

وتقع المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية على مساحة 127 فدانًا مقسمة على 222 قطعة تبلغ مساحة القطعة الواحدة ما يقارب 2000 م2 منها 44 فدانًا مخصصة كمنطقة خدمات، و83 فدانًا مخصصة كمنطقة تجارية صناعية تضم معارض تجارية ومخازن ومعارض سيارات ومصانع للأثاث والعصائر وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.

شارك في الاجتماع المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وطارق الديب القائم بعمل رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق، وصفاء مسعد مدير مديرية الطرق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.