محافظ القاهرة يوقع اتفاقية لإدارة 42 عمارة سكنية بمشروع الخيالة

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إتفاقية تعاون لإدارة الوحدات المنشأة بمشروع الخيالة بالبساتين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه بموجب هذه الإتفاقية ستقوم محافظة القاهرة سواء أكان ذلك بنفسها أو عن طريق من تعهد إليه من الشركات المتخصصة في هذا المجال، بإدارة مشروع الخيالة، والذى يضم 42 عمارة سكنية، إضافة إلى مناطق الخدمات، وإجراء الصيانات الضرورية اللازمة له بما يحقق الاستدامة للمشروع.

2268 وحدة سكنية

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع الخيالة الذي أقامته الدولة بديل للمناطق غير الآمنة بحوش الغجر والجيارة والسكر والليمون بمصر القديمة، يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات، مثل «الأسمرات» و«معًا» و«المحروسة» و«أهالينا» وغيرها، ويتكون من 42 عمارة سكنية، مكونة من أرضي و9 أدوار متكررة، بإجمالي 2268 وحدة سكنية يتم تسليمها لمستحقيها، مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة، إضافة إلي منطقة الخدمات، والتي تضم مسجدا وكنيسة ومركز إسعاف ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بربد ومركز شباب وحديقة عامة.

توفير منافذ بيع بمشروع الخيالة

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة وفرت عدة منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم والخبز وخطوط مواصلات بمجمع مساكن الخيالة، وذلك ضمن سلسلة الخدمات التي توفرها الدولة لقاطني المكان.

وأشار «عبدالعال»، إلى أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة، والتخلص من المناطق العشوائية بها ، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية في المناطق بديل العشوائيات فقط، بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.