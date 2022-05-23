نائب محافظ القاهرة: معرض لتسويق منتجات قرية «الفواخير» في يونيو

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن إقامة مهرجان ومعرض كبير بأجواء احتفالية داخل قرية «الفواخير» بمدينة الفسطاط، لعرض وتسويق منتجاتها خلال يونيو المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات المجتمعية، للمشاركة في الإعداد وتقديم العروض الفنية ومسارح عرائس للأطفال، وعروض غنائية، وفقرات فن التنورة والمزمار والفنون الشعبية وعمل خصومات للمعروضات، بالتنسيق مع أصحاب الفواخير، والتعاون مع كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وقصور الثقافة، للترويج للمهرجان.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنها تسعى جاهدة لتذليل أي عقبات من شأنها تعطل تطوير وتقنين الأوضاع في قرية «الفواخير»، التي تضم أرقى وأعرق الحرف، وأوضحت أن الهدف المنشود يتمثل في توفير فرص استثمارية تسويقية لمنتجات الصناع المهرة، وتوفير أسواق ترويجية لكافة معروضاتهم، لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير فرص العمل.

تطوير قرية «الفواخير»

وأوضحت نائب المحافظ، خلال اجتماعها لمناقشة مستجدات التطويرداخل قرية الفواخير، أنه يجري حصر ومتابعة شاملة لموقف التسكين بكل وحدة، وتحرير العقود الجديدة للمنتفعين، بعد المراجعة القانونية، إلى جانب متابعة وتسهيل عملية تحصيل كافة المتأخرات المالية لاستقبال سداد المديونيات ومستحقات الفواخير مع عمل الإنذرات للمخالفين، ومطالبات المديونيات، وخاصةً لمخالفي النشاط، على أن تكون مدة الإنذار 15 يوماً، وبعدها يتم عمل محاضر للمخالفة وإزالتها.

حملة لإزالة الإشغالات بقرية الفواخير

وشددت نائب محافظ القاهرة على استمرار حملات الإشغالات والنظافة داخل وبمحيط القرية، من خلال المتابعة الدورية من الحي وأجهزته التنفيذية، مع التنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة، خاصةً في ظل بدء أعمال شركة الأمن والنظافة داخل القرية، والتي تعمل على مدار اليوم، لتحسين مستوى النظافة داخل القرية، وعرض تقرير أسبوعي عن حالتها.

محاضر بيئة للمخالفين

وأشارت إلى متابعة موقف المنتفعين وتعاقداتهم لإدخال المرافق، ومنها الغاز الطبيعي، وذلك بعد تقديم العديد من التسهيلات، من خلال دفع مقدمات المرافق ونسبتها 25%، ويتم تقسيط باقي الدفعات، وشددت على التنبيه على باقي المنتفعين في الاسراع لإدخال الغاز، والمضي في إجراءات التعاقد، تمهيداً لتوريد وتركيب الأفران.

كما وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم على ضرورة عمل محاضر بيئية للمخالفين لاستخدامهم مواد ملوثة للبيئة في عملية إشعال الأفران، مع استكمال كافة المعاينات ومقايسات الغاز، والإسراع في إنهاء التعاقدات، واستكمال مد كافة المرافق، وتشغيل كل الأفران الحديثة، وتركيبها فى أسرع وقت، مع تسهيل إجراءات التركيب وعمل الصيانة الشاملة لها.