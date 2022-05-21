محافظ القاهرة: مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين الأجهزة التنفيذية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

لقاء المحافظين بنواب البرلمان

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب بالقاهرة، استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

خطط تحسين جودة الحياة

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع عبر النواب عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.

وشهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.