مصرع عامل صعقاً بالكهرباء في بورسعيد والنيابة تحقق بشبهة إهمال

لقى عامل صرف صحي في العقد الثالث من العمر مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء في مكان عمله، بمنطقة «شباب المدينة»، في نطاق حي «الضواحي» بمدينة بورسعيد.

إخطار مدير أمن بورسعيد بمصرع عامل صعقاً

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الزهور، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عن طريق سيارة الإسعاف، جثة عامل يُدعى «إسماعيل إبراهيم محمد»، 25 سنة، من منطقة جنوب بورسعيد، يعمل مع مقاول صرف صحي، تعرض للصعق بالكهرباء أثناء عمله بمنطقة شباب المدينة.

تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث

ووجه مدير أمن بورسعيد، على الفور، بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على الأسباب، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن، أن كابل كهربائي التصق بالعامل أثناء عمله، حيث لقى مصرعه في الحال، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.

النيابة العامة تستدعي شهود الواقعة

وبدأت النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت باستدعاء الشهود ومقاول الصرف الصحي، وإرسال لجنة فنية لمعرفة السبب وراء وفاة العامل، وما إذا كان فى الحادث شبهة إهمال من عدمه، حيث يتم فصل الكهرباء عن المنطقة المحيطة بالموقع، خلال العمل في مقاولات الصرف الصحي.

وشهدت محافظة بورسعيد، خلال الساعات الماضية، عدة حوادث أثارت الحزن بين أبناء الشارع البورسعيدي، منها مصرع طفلة تُدعى «حنين»، بعد إصابتها بعيار ناري «طائش» من فرد خرطوش، أثناء مشاهدتها لحفل زفاف أسفل منزل أسرتها، كما أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق بحر البقر ومحور 30 يونيو، جنوب بورسعيد.