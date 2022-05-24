المشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل عامل بسبب خلافات ثأرية في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بقتل أحد الأشخاص، بسبب خلافات ثأرية فيما بينهم بالمطرية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، ومحمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9249 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 3886 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أنّ المتهمين الأول «رضا. إ 28 عامًا، عامل»، والثاني «محمد. ش، 46 عامًا، عامل»، ضربا المجني عليه «إبراهيم. ع» عامل، بسبب خلافات ثأرية بينهم، مع سبق الإصرار، ولكنهما لم يقصدا من ذلك قتله وإنما أفضى ضربه إلى الموت.

تفاصيل القضية

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم الأول أعد سلاحا أبيضا «مطواة»، وأعد الثاني سلاحا أبيضا «سكين»، واتجها إلى المكان الذي أيقنا فيه وجود المجني عليه، وما إن ظفرا به حتى سدد له المتهم الأول طعنة بـ سلاح في حوزته، وتواجد المتهم الثاني في مسرح الجريمة للشد من أزره، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.

كما اشترك معهم المتهم الثالث «أحمد. م»، لإتمام هذه الجريمة عن طريق التحريض والاتفاق، فوقعت تلك الجريمة، فضلا عن إحرازه سلاح ناري «بندقية»، غير مرخصة، وذخيرة، وبتفتيشه عثر معه على السلاح.

ضبط المتهمين

وبتنفيذ عدد من الأكمنة للمتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك لوجود خلافات ثأرية فيما بينهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية.