نواب يطالبون بتعديل اشتراطات البناء وإتمام طلبات التصالح على المخالفات

انتقد عدد كبير من النواب الحكومة والمحافظين عدم إتمام ملف التصالح على مخالفات البناء، وأكد النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لعرض طلبات الاحاطة الموجهة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والتي وصلت إلى 100 طلب إحاطة أن عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون بلغت 2 مليون و800 ألف طلب ولم يتم إنهاء التصالح إلا في 3 آلاف طلب فقط، بالرغم من تحصيل 2.5 مليار جنيه.

وأوضح النواب أنه لو تم إنهاء إجراءات التصالح لنجحت الدولة في تحصيل 100 مليار جنيه وانتقد النواب توقف البناء والتراخيص وتوقف المهن المرتبطة بالبناء وتوقف أعمال التشطيبات مع وقف التراخيص حتى لغير المخالف وذلك بسبب صعوبة اشتراطات البناء.

مخالفات البناء

وطالب النائب زكريا حسان الحكومة بتعديل اشتراطات البناء مؤكدا أنه منذ إعلان الاشتراطات الجديدة للبناء لم تمنح إلا رخصة واحدة بالإسكندرية منتقدا عدم تنفيذ التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب مجدي ملك أهمية إنهاء طلبات من تقدموا للتصالح مؤكدا أن عدم التصالح حتى الآن وعدم إصدار التراخيص يمثل لغز غريب وطالب النائب أيمن محسب بتعديل اشتراطات البناء.

اشتراطات البناء الجديدة

وقال النائب جمال الشورى خلال كلمته أثناء طرح طلب الإحاطة حول الاجراءات المتشددة في اشتراطات البناء وصعوبتها، أن تلك الاشتراطات عطلت تراخيص البناء وطالب بالعودة إلى اللائحة التنفيذية القديمة لقانون البناء الموحد ووصف الاشتراطات الجديدة بأنها فاشلة ولابد من تعديلها، وانتقد شرط البناء على 70 % من مساحة الأرض وهذا لا يصلح في القرى والنجوع كما انتقد عدم اتمام التصالح في مخالفات البناء وعدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة.