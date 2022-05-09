محافظة القاهرة تدرس استثناء بعض المحاور والطرق من اشتراطات البناء

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة بلجنة المحاور الرئيسية لتحديد المعايير التخطيطية والتي سيتم استثناؤها من الاشتراطات البنائية بحضور مدير مديرية الإسكان والمرافق ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير وحدة المتغيرات المكانية والتفتيش الفني وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهاز التنسيق الحضاري ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومهندسي الدعم الفني بالمنطقة الجنوبية لتحديد المعايير التخطيطية التي سيتم على أساسها تحديد المحاور الرئيسية لمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء قرار محافظ القاهرة بتشكيل لجنة لتحديد المحاور الرئيسية لمحافظة القاهرة بكل منطقة برئاسة نائب المحافظ.

تحديد المحاور الرئيسية

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن مهام اللجنة تحديد المعايير التخطيطية لأهم المحاور الرئيسية وما سيتم استثناؤه من تطبيق الاشتراطات البنائية مع مراعاة بيان أسباب الاستثناء وعرض الشوارع في تلك المناطق.

وأضافت أن اللجنة باشرت عملها بداية من تحديد مفهوم ووضع تعريف محدد لمفهوم المحاور الرئيسية والذي يربط بين حي وحي آخر وله مساحة عرض محددة، موضحة أنه ما تم وضعه من اشتراطات بنائية هي آلية فعالة ومنظمة بشكل عام للعمران في مصر، نظرا للسلطات الممنوحة للمحافظ لتعديل بعض الاشتراطات لبعض المناطق التي تحتاج إلى الاستثناءات لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية ومنع ظهور العشوائيات بها والتي تأتي استكمالا للجهود المبذولة والإنجازات التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة.

خريطة الطرق والمحاور

ووجهت نائب المحافظ كل في جهته بتجهيز خريطة موقعه ومعتمدة وبيان للطرق والمحاور المرورية الرئيسية طبقا لقرار وزير النقل والتي تقع بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية مع تحديد الطرق التي لا يقل عرضها عن 24 مترا، وتحديد جميع المحاور والطرق الجديدة التي أنشئت مؤخرا سواء التي تتبع الهيئة الهندسية أو ضمن الخطة الاستثمارية للأحياء.

أسباب الاستثناء

كما أكدت نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بالمنطقة الجنوبية بتحديد المحاور والشوارع الرئيسية بنطاق أحيائهم ومراجعة الطرق المقترح استثناؤها من الاشتراطات البنائية وأسباب الاستثناء وتحديد الكثافات المرورية بها.

كما أوصت نائب المحافظ ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم مقترح للمعايير المطلوبة وتحديد تعريفات محددة للمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والفرعية من خلال أكواد الطرق، والاستعانة بممثلي الإدارة العامة للمرور وشبكات المرافق من الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها لإتمام عمل اللجنة على الوجه الأكمل.

الجدير بالذكر أن لجنة تحديد المحاور الرئيسية بالمحافظة بكل منطقة تم تشكيلها طبقا لقرار محافظ القاهرة رقم 2266 لسنة 2022 برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام لمحافظة القاهرة ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير مديرية الإسكان والمرافق ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني ومدير الإدارة العامة للتفتيش الفني ومدير وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية كل حسب نطاقه وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهاز القومي للتنسيق الحضاري والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لإتمام عملها.