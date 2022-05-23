القاهرة تضع آلية المحاور المستثناة من اشتراطات البناء

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بمقر المنطقة، بحضور الدكتور مهران عبداللطيف، مدير مكتب نائب المحافظ، ورؤساء أحياء المنطقة، وعدد من مهندسي الأحياء، لتناول تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، الخاص بوضع آلية لتحديد المحاور الرئيسية للطرق، ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية واستثناءتها، في ضوء قرار محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة لتحديد المحاور الرئيسية للمحافظة، بكل منطقة برئاسة نائب المحافظ، بهدف القضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران بأحياءها.

الخطة الاستثمارية للأحياء

كما تابعت نائب المحافظ، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022، الذي أوشك على الانتهاء ومتابعة معدلات التنفيذ، بهدف السعي دائما للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطن، ليشعر بمدى التحسن الملوس على أرض الواقع.

وأشارت إلى استكمال سلسة الاجتماعات، لتحديد المعايير التخطيطية التي سيتم على أساسها تحديد المحاور الرئيسية لمحافظة القاهرة، وما سيتم استثناءه من تطبيق الاشتراطات البنائية، مع مراعاة بيان أسباب الاستثناء، وعرض الشوارع في تلك المناطق.

اشتراطات بنائية فعالة

أكدت نائب المحافظ، أن ما تم وضعه من اشتراطات بنائية هي آلية فعالة ومنظمة بشكل عام للعمران في مصر، في ضوء السلطات الممنوحة للمحافظ، لتعديل بعض الاشتراطات لبعض المناطق التي تحتاج إلى الاستثناءات، لتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية، ومنع ظهور العشوائيات.

الجدير بالذكر، أن لجنة تحديد المحاور الرئيسية بالمحافظة بكل منطقة، تم تشكيلها طبقا لقرار محافظ القاهرة رقم 2266 لسنة 2022 برئاسة نائب المحافظ، وعضوية السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير مديرية الإسكان والمرافق ومدير الادارة العامة للتخطيط العمراني، ومدير الادارة العامة للتفتيش الفني، ومدير وحدة المتغيرات المكانية، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، كل حسب نطاقه، وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لاتمام عملها.