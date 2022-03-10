عاجل.. تحرك برلماني لتعديل اشتراطات البناء الجديدة وتفعيل منظومة التراخيص

في تحرك برلماني جديد، يعكف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إعداد «مقترح تشريعي»، لتنظيم وتعديل اشتراطات البناء فى مصر، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بهذا الملف.

اشتراطات البناء الجديدة 2022

وأكد النائب أحمد السجينى في تصريح لـ«الوطن»، أنّ المقترح يضع حلولا اجتماعية مناسبة لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وتفعيل منظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن.

وأضاف: «لدينا كثير من الشكاوى الواردة من المواطنين لعدم استيعابهم للشروط المحددة في ملف البناء، وهذا ما نعمل على توضيحه وتبسيطه لتحقيق الغرض العام»، مشيرا إلى أن إصلاح ملف اشتراطات البناء سيساهم في القضاء على العشوائيات.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وعلى جانب أخر أكد النائب أحمد السجينى أن اللجنة الوطنية الحكومية -البرلمانية لتعديل قانون الإيجارات القديمة، ستعقد اجتماعها، الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة المسودة الأولية للتعديلات التي خرجت من جلسات الحوار والنقاش التي عقدتها اللجنة منذ تشكيلها، لافتا إلى أن التعديلات تتعامل مع طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر من منظور اجتماعي الهدف منه تحقيق الصالح العام.

حوار مجتمعي للملاك والمستأجرين

وشدد النائب أحمد السجينى على عقد جلسة حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين، عرضا فيها كلا الطرفين مقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم: «اللجنة الوطنية لتعديل القانون تعمل من منطلق تحقيق المصلحة العامة».

جهود مشتركة بين الحكومة والبرلمان

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن عن تشكيل لجنة تضم وزيري الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وكذلك رؤساء اللجان المختصة لتعديل قانون الإيجار القديم فى ضوء الإشكاليات التي يواجهها، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات استمرت لساعات بهدف مناقشة كافة المقترحات التي تكفل حقوقا مرضية للملاك من جانب والمستأجرين من جانب أخر.