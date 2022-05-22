«التنمية المحلية»: تأجير الأراضي الفضاء من المواطنين لإقامة أسواق

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين باختيار الأراضي اللازمة لإنشاء الأسواق الكبرى في المحافظات لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، وفي هذا السياق، يتم تجهيز عدد من الأراضي الفضاء وإعطاء إيجارها لأصحابها من أجل إنشاء تلك الأسواق.

قاسم: توافر السلع بأسعار جملة الجملة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن تلك الأسواق يكون بها كافة المواصفات الموجودة في مختلف الأسواق، وتكون أسواق عامة مجهزة كالأسواق الكبرى الموجودة بالمحافظات المصرية، لافتا إلى أن تلك الأسواق تتوفر فيها السلع بسعر جملة الجملة، ما يساهم في تخفيض أسعار تلك السلع وإتاحتها في أماكن مختلفة للمواطنين، متابعا: «إحنا كده بنسهل على الناس».

واستطرد: «وزير التنمية المحلية وجّه بضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وده يأتي لتذليل كل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، ما يعزز عمل القطاع الخاص ويساهم في توفير فرص عمل حقيقية، كما يساعد على الاستفادة في كل القطاعات، وده هيوفر الدعم للقطاع الخاص المصري».

توفير سبل الراحة للمزارعين

وأوضح أنه بالنسبة لتوريد القمح من المزارعين بالمحافظات المختلفة، وجّه وزير التنمية المحلية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير سبل الراحة للمزارعين، وكذا العمل على توفير أكبر قدر من القمح المحلي كونه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وأيضا الوقوف على الكميات التي يتم توريدها.

وتابع: «الوزير وجّه باستمرار متابعة المحافظين للمنافذ والشوادر التي تقوم ببيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري، ما يسهل الحصول على السلع الغذائية وبأسعار جيدة نسبيا عن مثيلاتها في الأسواق، وجار الانتهاء من حصر الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروعات مبادرة حياة كريمة».