إجراءات حكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المحافظات

اتخذت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات حزمة من الإجراءات والخطوات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والعمل على دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة.

وشملت تلك الإجراءات العديد من التعليمات التي شددت عليها وزارة التنمية المحلية في توجيهاتها للمحافظات، ومن بينها ما يلي:

خطوات مواجهة الأزمة الاقتصادية

- إقامة أسواق كبيرة داخل المحافظات لتوفير السلع بسعر الجملة للمواطنين ومنها السلع الغذائية والخضر والفاكهة.

- توفير قطع أراضي بنظام الايجار من المواطنين لإقامة الأسواق والمعارض عليها.

- متابعة عملية توريد القمح بالمحافظات وتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين.

معارض للسلع

- اتاحة إقامة معارض السلع والشوادر الثابتة والمنافذ المتحركة حتى نهاية العام لضمان خفض الأسعار وتوفير السلع للمواطن لتخفيف العبء على الأسر.

- دعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وإقامة المشروعات والانتاج.

- تشجيع السلاسل التجارية على إقامة شوادر لبيع المنتجات بسعر مناسب للجمهور.

- تشجيع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وكل المبادرات المجتمعية التي تساهم في توفير السلع بشكل مناسب.

- التأكد من سلامة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك المعروضة للبيع في المعارض والمنافذ.

مشروعات حياة كريمة

- مطالبة المحافظات بالتركيز على مبادرة «حياة كريمة»، وتذليل أية عقبات بشأنها من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

-الانتهاء من إجراءات توفير وتسليم كل الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصري داخل المحافظات.

- العمل على إعداد تقرير مفصل بالقرى التي لم يصلها الصرف الصحي في مراكز حياة كريمة

-إعداد تقرير بشأن 514 مشروعا داخل قرى حياة كريمة من أسواق حضارية ومواقف ونقاط إطفاء بقيمة 1.9 مليار جنيه لتحسين الخدمة والقضاء على السلبيات.

-الاستماع لشكاوى المواطنين ومعالجتها بصورة سريعة سواء في قرى حياة كريمة ومشروعات تطوير الريف.

- متابعة أسبوعية على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء لرصد الأعمال ونتائج المشروعات والالتزام بتوقيتات إنهاء المشروعات.