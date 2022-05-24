شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022 في القانون الجديد «لو ناوي تسوي»

شهد «جوجل» خلال الساعات الماضية عمليات بحث مكثفة حول المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، إذ يعد من الموضوعات الهامة لا سيما وأنّ العاملين في القطاع الخاص يصل عددهم نحو ما يقرب من 30 مليون عامل وهو الأكبر في مصر مقارنة بنظيريه الحكومي والأعمال العام.

وخلال السطور التالية، يقدم «الوطن»، خطوات وشروط الحصول على المعاش المبكر للعامل في القطاع الخاص، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022

وضع المشرع عددا من الشروط التي يجب توافرها من أجل المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022 في القانون، ويأتي في مقدمتها عمر الموظف، إذ يجب أنّ يصل سن الموظف الذي يرغب في المعاش المبكر إلى 50 عاما.

وحرص المشرع على حسن السير الوظيفي للعامل، حتى يساعده على الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، بألا يقع على الموظف أي إجراء تأديبي من جانب المؤسسة أو المصنع أو الشركة التي يعمل بها على مدار خدمته.

شروط استحقاق المعاش المبكر في القطاع الخاص

ولاستحقاق المعاش المبكر في القطاع الخاص، وفقًا لنصوص مواد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، يجب أنّ تكون هذه المدد لا تقل عن الحد الأدنى الخاص بالمعاش الذي تمت الإشارة إليه في الفقرة الأخيرة من المادة رقم «24» من ذلك القانون، على أن تسوى كل الحقوق التأمينية للموظف، على أساس مدة الاشتراك ويضاف إليها 5 سنوات.

- لا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر حسب أحكام هذه المادة في أي وحدات خاضعة لأحكام ذلك القانون.

- يجب أن تشمل مدة الاشتراك التأميني، مدة اشتراك بشكل فعلي لا تقل عن 240 شهرا، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل في القانون الجديد.