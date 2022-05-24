26 مايو.. الحكم على المتهمة بإلقاء رضيعتها فور ولادتها من الطابق الخامس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سيدة بتهمة قتل طفلتها عمدا بمنشأة ناصر، من خلال إلقائها من الطابق الخامس لجلسة بعد غد الخميس 26 مايو، للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار خالد هاشم، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور أشرف فايز اللمساوي، وأمانة سر أيمن القاضي.

الأم تتخلص من طفلتها بعد «حمل سفاح»

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 5458 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، بقيام المتهمة «مها. أ» 33 عاما، بقتل طفلتها عمداً بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روحها والخلاص منها لحملها بها سفاحاً، وما إن وُلدت الطفلة حية حتى ألقتها من الطابق الخامس بمحل سكنها، فأحدثت ما بها من إصابات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

المتهمة تتدعي أنها مريضة نفسيا

وكشفت تحقيقات النيابة، التي أجرتها مع المتهمة عن أنها تدعي أنها مريضة نفسيا وأنها أنكرت قتل طفلتها.