تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل زوج شقيقتيهما إلى يونيو لسماع المرافعة

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل زوج شقيقتيهما في الخصوص، بسبب الخلافات، مستخدمين أسلحة نارية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من شهر يونيو المقبل لسماع المرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

أمر إحالة المتهمين

وأحال المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية المتهمين، وهما «محمد ح م»، 34 سنة، عامل، و«أحمد ح م»، 20 سنة، سائق، لمحكمة الجنايات، لأنهما قاما بقتل المجني عليه «عمر ر ش»، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، وأعدا لذلك الغرض سلاحاً نارياً «فرد خرطوش» وسلاحا أبيض «مطواه قرن غزال»، بدائرة قسم الخصوص، وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه، وأطلق المتهم الثاني صوبه عياراً نارياً، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرت بأماكن متفرقة من جسده، فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته.

المتهمان حازا أسلحة نارية وبيضاء

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا «فرد خرطوش» بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا ذخيرة، مما تستعمل على الأسلحة النارية، وأحرزا سلاحا أبيض.

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول «عمر ر ش»، مصابا بطلق ناري وعدة طعنات في أنحاء الجسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه تشاجر معه شقيقا زوجته، إثر خلافات بينهما، فقاما بالتعدي عليه بسلاح ناري وأبيض، وأُلقي القبض عليهما، واعترفا باتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما، وأحيلا للمحاكمة، فأصدرت المحكمه قرارها السابق.