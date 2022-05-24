طرح فيلم THE GRAY MAN على نتفليكس 22 يوليو

أعلنت منصة نتفليكس، عن عرض فيلم «الرجل الرمادي» THE GRAY MAN، حصريًا يوم 22 يوليو المُقبل، فيما يُطرح في دور السينما المصرية، يوم 13 من الشهر ذاته، ويُعرض اعتبارًا من اليوم التالي في صالات السينما بالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الكويت وقطر.

تعرف على أحداث فيلم The Gray Man

The Gray Man، الذي سيُعرض عبر منصة نتفليكس، تدور أحداثه حول عميل وكالة المخابرات المركزية، كورت جينتري (يقوم بدوره رايان جوسلينج)، والمعروف أيضاً باسم Sierra Six.

وجرى انتزاعه من سجن فيدرالي، وتجنيده من قبل المسئول عنه، دونالد فيتزروي (بيلي بوب ثورنتون)، وكان جينتري ذات يوم قاتل مرتزقة يتمتع بمهارات عالية ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، ولكن الآن انقلبت الطاولة وأصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن (كريس إيفانز) في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عند أي شيء لقتله، وأثناء هذه المطاردات يحصل العميل كورت جينتري على المساعدة من العميلة داني ميراندا (آنا دي أرماس) التي تحمي ظهره.

أبطال فيلم The Gray Man لـ رايان جوسلينج

يقوم بدور The Gray Man الممثل رايان جوسلينج، وكريس إيفانز هو خصمه السيكوباتي في فيلم الإثارة الذي أنتجته نتفليكس و AGBO، وأحداث الفيلم مستوحاة مستوحى من سلسلة كتب THE GRAY MAN لمارك غريني، وهو من بطولة رايان جوسلينج، وكريس إيفانز، وآنا دي أرماس، وجيسيكا هينويك، واغنر مورا، ودانوش، وبيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، وكتابة جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، وإخراج أنتوني روسو، جو روسو.