لو معاك مبلغ صغير وعايز تدخل مشروع وتحقق أرباح.. تعمل إيه؟

يسعى العديد من الأشخاص إلى تنمية أموالهم وإطلاق مشروع خاص بهم يدر لهم ربحا يساعدهم في العيش، لذا يظلوا يفكرون في الطريقة الأمثل والمجالات التي يمكن أن يدخلوا فيها دون خسارة أموالهم.

الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، قال إنه يمكن الدخول في مشاريع بمبالغ قليلة ولكن التفكير جيدا فيما يمكن أن يفعله ومع من مع اتباع بعض النصائح.

نصائح عند البدء في أي مشروع

عليك عقد العزم والنية واختيار مشروع مناسب لأموالك ويمكنك أن تستمع لآراء من حولك من الأذكياء والمبدعين والاقتصاديين والتعرف على احتياجات الجمهور في الوقت الراهن حتى تصل لفكرة جيدة.

يجب أن تعرف الهدف من المشروع الذي تفكرك فيه، هل تريد تحقيق الاستقلال المادي؟ هل ترغب في مشروع تجاري صغير ومستمر تحب العمل عليه ويمكنك من خلاله تحقيق دخل ثابت.

يجب اختيار اسم جيد لمشروعك ويجب أن يكون بسيطًا وقابلًا للتذكر.

وإذا أردت الدخول في مشروع مع أشخاص آخرين يجب أن تختار شريكك بحكمة وأن يكون على قدر من الثقة.

عليك أيضا حساب قيمة الأموال التي سوف تحتاج إليها والأموال المحتمل ربحها وتوقعات الخسائر على كل فرد في حال الشراكة حتى لا تقع في مشاكل أو أزمات.

- الشراكة أمر مهم عند إنشاء المشاريع، فالأفضل تكوين فريق لتوزيع الربح والخسارة على الجميع.

- الاستعانة بجهاز تنمية المشروعات، حيث ينشر العديد من دراسات الجدوى للمشروعات المختلفة.

أفكار مشروعات تحقق لك ربحا

وأوضح الإدريسي أنّ هناك العديد من المشروعات التي يمكن الربح من خلالها، بمبلغ 50 ألف جنيه مثل:

اختيار منفذ البيع الإلكتروني المناسب لك، أو ربما تنشئ موقعًا خاصًا بك، أو تدشين مشروع ورش خياطة حيث إن مشغل الخياطة من المشروعات الواعدة، لكنه بحاجة إلى وقت وصبر وجهد، كما يمكن تصنيع أكياس البلاستيك نظرا لزيادة الطلب على أكياس البلاستيك، سواء في الاستخدامات المنزلية أو المحلات التجارية.

ومن ضمن المشاريع أيضا استئجار محل لبيع الأدوات المنزلية، فهو لن يكلفك كثيرا وسيدر الكثير من الأرباح، أو مكتب تصوير مستندات والذي لا يتوقف الكثيرون عن استخدامه ويستقطب شريحة كبيرة من طلاب المدارس والجامعات والمحال التجارية، المصالح الحكومية، الأفراد العاديين، وتتراوح تكلفة المشروع، من 20 إلى 25 ألف جنيه.

ويمكن للشخص شراء ماعز أو خرفان أو جاموس في سن صغيرة وتربيتها حتى تكبر ثم بيعها.