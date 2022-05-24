«التضامن» تسلم مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني بشمال سيناء

سلمت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني بمحافظة شمال سيناء، في إطار استراتيجية وزارة التضامن للتحول من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التمكين الاقتصادي وربطها بالتنمية الريفية، واستمرارًا لقاطرة التمكين الاقتصادي لبرنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

تنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني

وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين برنامج «فرصة» والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني.

40 مليون جنيه قيمة منحة المشروعات

وأكدت أن تلك المشروعات منحة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بالمحافظات الحدودية، وهي البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومرسى مطروح بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه، وذلك بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

وأوضحت «التضامن»، أنه جار تسليم المشروعات للأسر المستفيدة بمحافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أنه تم تحديد نطاق الاستهداف بعد أن تم بالفعل إجراء الدراسات البيئية وتحديد نوعية المشروعات التي تتماشى مع تلك المناطق التي يتم استهدافها، وهي مناطق «الشيخ زويد والعريش ومنطقة بالوظة وبئر العبد»، والتجمعات التابعة لهم.

تسليم 182 مشروعًا للأسر المستفيدة بالعريش والشيخ زويد

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسليم المشروعات، وكذلك الانتهاء من تنفيذ جلسات تعديل السلوك والدعم الفني للفئات المستهدفة، وقد تم بالفعل تسليم 182 مشروعًا للأسر المستفيدة بالعريش والشيخ زويد.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور عاطف الشبراوى مدير برنامج فرصة إنه تم الانتهاء من تسليم المشروعات لـ450 مستفيدا بمحافظة البحر الأحمر بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتم أيضا الانتهاء من تسليم المشروعات لـ450 مستفيدًا آخرين بمحافظة جنوب سيناء بمناطق الطور والوادي والجبيل وسانت كاترين ووادي فيران.

تنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للانتاج الحيواني

وأضاف «الشبراوي»، أنه في إطار تنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للانتاج الحيواني تربية الأغنام، إذ يتم تسليم المشروعات للأسر وتوزيعها على دفعات بقرى المحافظة وإجمالي عدد المشروعات التي تم تسليمها بمحافظة قنا بقرية المراشدة 220 مشروعًا، وجار التسليم على دفعات حتى الانتهاء من تسليم 600 مشروع بإجمالي تمويل عشرة ملايين جنيه.