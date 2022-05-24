مصطفى سالم يطالب بتشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية والإدارية بمحافظة سوهاج: إهدار للمال العام

قدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب احاطة ضد وزير التنمية المحلية بشأن قيام محافظ سوهاج بتعيين اكثر من نائب لرؤساء المراكز والاحياء والمدن بمحافظة سوهاج وبما يخالف أحكام المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981، بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، إذ تقضي أحكام هذه المادة، بأن يكون لكل مركز رئيس ولكل رئيس نائب.

وطالب سالم، وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، فيما يتعلق بتعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ورئيس الحي، وما يترتب عليه من تبعات مالية وإدارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور في الموازنة العامة للدولة

وأشار سالم، إلى أن القانون يسمح للمحافظ، باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك، بتكليف هذا النائب بمهام فى بعض اختصاصاته، ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه، لكن نتيجة مخالفة هذا القرار ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف، بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم إدراجها بالهيكل الوظيفى، وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور فى الموازنة العامة للدولة دون سند من القانون.

وذكر النائب مصطفى سالم، أن بعض الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، ممكن أن يصل العدد بها 4 نواب لرئيس المركز، بما يخالف القانون، والجهاز المركزي للمحاسبات أشار لهذه المخالفات في تقاريرة وطالب بإيقاف مثل هذه القرارات، حيث ترتب عليه إهدار للمال، وصرف مبالغ مالية لشاغلي الوظائف بالمخالفة للقانون.

صرف بدلات وأجور غير عادية

وأضاف سالم، أن لكل نائب رئيس مدينة، سائق ومكتب، وسيارة خاصة به، ويصرف بدلات، وأجور غير عادية، وكل ذلك بالمخالفات لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن هناك بعض شاغلي الوظائف العليا بمحافظة سوهاج، بالمخالفة للقانون، وتقارير التنظيم والإدارة، أشارت لذلك، ولم يتم تنفيذها.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن محافظ سوهاج السابق، كان أعلن مسابقة لروساء القرى، طبقا لمعايير علمية وعملية، وتم عقد لجان لها، وجاء المحافظ الحالي وألغاها، رغم ما أنفق عليها من بدلات مالية للجان، وما بذل من جهد ووقت.

وواصل نائب سوهاج: «نثق في معالي الوزير، حرصه على تطبيق القانون، والحفاظ على المال العام، ونطلب تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، ووقف مثل إصدار هذه القرارات، وإلغاء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون».