«التأمينات»: ربع مليون شخص سيتوقف معاشه بداية من يونيو.. الحل في ميزة

قال اللواء جمال الدين عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين، إن الدولة وزعت كارت ميزة مجانا الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم تغيير 5 ملايين بطاقة ونصف خلال سنة ونصف، وهناك انتظار لتغيير البطاقة الخاصة بتلقي المعاش لمليون مواطن مصري، موضحا أنه سيتم إيقاف كارت معاش لـ260 ألف شخص بداية من أول شهر يونيو المقبل بسب انتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء التي يستخدمها الشخص.

إمكانية استخراج ميزة في البيت

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك أسبوع يمكن للمواطنين تغيير كارت المعاش الخاص بهم لكارت ميزة مطالبا الأشخاص بتصوير بطاقتهم الشخصية وتسجيل أرقام تليفوناتهم من أجل تغير الكارت الذكي ليصبح كارت ميزة خلال دقائق في مقر التأمين القريبة من المواطن.

تسهيل حصول الشخص على المعاش

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين، أنه إذا لم يحصل الشخص على معاشه بسبب إيقاف الكارت سيتم الحصول عليه بمجرد الحصول على كارت ميزة دون أي تأخير، مبينا أن هناك خدمات لكبار السن، حيث يتم توفير موظفين لمساعدتهم في المنزل لتغير البطاقات الخاصة بهم مجانا دون أي رسوم، مواصلا: «المواطن ممكن يروح يخد كارت ميزة حاليا ويفعله ويقبض به المعاش أول لما ينزل مش لازم يستنى أول شهر يونيو وممكن يروح أقرب مكتب تأمينات له مش شرط المكتب الخاص بسكنه».