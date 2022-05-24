كيف يتم تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل؟.. التأمينات توضح

يتسائل عدد من المؤمن عليهم عن إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، لتوضح التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنه تم اتاحة خدمة ​تقسيط المبالغ المستحقة علي صاحب العمل نتيجة تأخره في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه عن المواعيد المقررة للسداد. ​

خطوات تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل

وأوضحت هيئة التأمينات أن عملية تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل في حالة إذا كانت المنشآة مدينة، وتم توقيع الحجز الإداري على المنشأة، أو في حالة تقديم خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية فيتم إتباع الآتي:

- يقوم صاحب العمل المدين بتقديم طلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الذى يقع في دائرة نشاط المنشأة.

- يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، إلى جانب المبالغ التي تحدده السلطة المختصة.

- يتم تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها، وذلك بناءً على الطلب المقدم.

- أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة موافقة صاحب العمل علي الأقساط يكون ملتزم بأداء الأقساط المستحقة عليه بشكل شهري، وكذلك المبالغ الإضافية والقسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.

- أكدت التأمينات أنه في حالة إذا تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية سيتم إلغاء قرار التقسيط، واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.

إعادة تقسيط المبالغ المستحقة

- أشارت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط.

- يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.​​