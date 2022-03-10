بريد الوطن .. تأمينات اجتماعية وفرصة عمل لرب أسرة يا مسئولون

تخرجت فى كلية التربية النوعية - تربية رياضية عام 2002، ومع وقف التعيينات فى مجال التعليم، عملت حقبة زمنية بعقد فى مدرسة خاصة بدمياط، وخلالها تم عمل التأمينات علىّ لنحو 5 سنوات كمعلم تربية رياضية برقم تأمينى 6995470، تاريخ 1/9/2013، وبعد ذلك ألغت المدرسة الخاصة تعاقدها معى، فأصبحت بلا فرصة عمل دائمة ومستقرة، وأصبحت من العمالة الشبابية غير المنتظمة، وأنا رب أسرة وأعول طفلين فى المرحلة الابتدائية، وأرغب فى أن أواصل دفع قيمة القسط الشهرى للتأمينات والمعاشات، كما أتمنى أن أحصل على أى فرصة عمل فى أى مدرسة أو فى مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أناشد السادة الوزراء المعنيين بحث حالتى.

محمد يحيى السيد النجار - دمياط

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