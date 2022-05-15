تكريم محمود مسلم خلال احتفالية «مصر الخير» بجائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة مفتي السابق، الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس شبكة قنوات Dmc، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، في ختام احتفالية مؤسسة «مصر الخير»، بجائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، في دروتها الثالثة عام 2021م، أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وفي مقدمتهم الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، رئيس لجنة التحكيم والمشرف العام على الجائزة.

كما شهدت الاحتفالية، تكريم الفائزين بجائزة المؤسسة، إذ جرى تكريم 3 جمعيات فى المراكز الأولى للجائزة، و3 رواد للعمل الأهلي، والمبادرات الشبابية.

جائزة ريادة العطاء الخيري

جاءت احتفالية مؤسسة «مصر الخير» بجائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دروتها الثالثة عام 2021م، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك للعام الثالث على التوالي، بمشاركة الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والدكتورة إقبال السمالوطي، المشرف العام على الجائزة، وعضو مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير» ومحمد ممدوح، رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بالمؤسسة، والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس شبكة قنوات Dmc.