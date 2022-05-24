زعيم دونيتسك الانفصالية: سيطرنا على 28 مستوطنة شمال المنطقة

قال دينيس بوشلين الرئيس الذي نصب نفسه زعيما لمنطقة دونيتسك الانفصالية التي تدعمها موسكو، إن القوات الروسية والانفصالية تقاتل للسيطرة الكاملة على بلدة ليمان، واستولت بالفعل على نصفها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح الزعيم الانفصالي دينيس بوشلين، فى تصريحات تليفزيونية، أن المرحلة النشطة لتحرير كراسني ليمان جارية.

وتقع كراسنى ليمان في شمال منطقة دونيتسك الشرقية، وهو الاسم القديم لمدينة ليمان الأوكرانية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

القوات الروسية والانفصالية تقاتل للسيطرة الكاملة على بلدة ليمان

تقع ليمان على الطريق المؤدي إلى سلوفيانسك وكراماتورسك، عاصمة الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك.

وقال بوشلين إن الجيش الروسي والقوات الانفصالية دخلت البلدة، وسيطرت على نصفها، قائلا: «ستصبح كراسني ليمان أيضًا مستوطنة محررة قريبًا، سيأتي سفياتوغورسك، بعد ذلك ثم سلافيانسك، ويقعان فى منطقة دونيتسك»

وأضاف أن القوات الروسية والانفصالية سيطرت الآن على 28 مستوطنة شمال منطقة دونيتسك.

فيما لم يصدر تعليق فوري من روسيا وأوكرانيا، بشأن تصريحات الزعيم الانفصالى.

وتركز روسيا على تأمين وتوسيع مكاسبها في منطقة دونباس الشرقية، بالقرب من الحدود، وموطن الانفصاليين الموالين لروسيا، وكذلك الساحل الجنوبي.

بشكل منفصل، أعلن الجيش الأوكراني أن الروس يسيطرون الآن على بلدة سفيتلودارسك، في منطقة دونيتسك أيضًا.

القوات الروسية تخوض عملية هجوم شامل لتطويق القوات الأوكرانية

وقال الحاكم الإقليمي بافلو كيريلينكو، إن القوات الأوكرانية أعادت تجميع صفوفها لاتخاذ موقف أكثر ملاءمة.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن القوات الروسية تخوض عملية هجوم شامل لتطويق القوات الأوكرانية في مدينتين توأمتين على جانبي نهر في شرق أوكرانيا يوم الثلاثاء، وهي معركة قد تحدد نجاح أو فشل حملة موسكو الرئيسية في الشرق.

كان المدنيون يجلون من المنطقة المحيطة بليمان في وقت سابق من شهر مايو.