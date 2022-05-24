رئيس «الغذاء العالمي» يدعو بوتين إلى إعادة فتح موانئ أوكرانيا

دعا رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إعادة فتح موانئ أوكرانيا لمنع تجويع الأطفال حول العالم، وخلال حديثه إلى مراسلي شبكة سي إن إن في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، دعا ديفيد بيزلي الزعيم الروسي إلى أن يكون له قلب.

325 مليون شخص حول العالم يواجهون المجاعة

وكانت أزمة الغذاء المتنامية قضية رئيسية في المنتدى، وكان بيزلي أحد الأصوات الرئيسية الداعية إلى العمل، وحذر من تداعيات حرب أوكرانيا، وقال بيسلي: «هناك 325 مليون شخص حول العالم يواجهون المجاعة، مع 49 مليون شخص في 43 دولة الآن على أبواب المجاعة، حيث يواجه العالم أزمة أمن غذائي، وإذا كنا نكافح الآن لإطعام 7.7 مليار، فماذا سيحدث عندما يكون لدينا 10، 12، 13 مليارًا؟ هذا بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ، سيكون لذلك صدى في جميع أنحاء العالم».

وأضاف بيزلي أن التركيز المتجدد على أزمة الغذاء أمر جيد، مع إدراك قادة العالم لحجم المشكلة وإيجاد حلول لحل المشكلات.

المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بمصادرة الحبوب والآلات الزراعية

من جهتها، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، اليوم، الرئيس الروسي بما أسمته بـ«تسليح» الإمدادات الغذائية في غزوه لأوكرانيا، وقالت فون دير لاين إن الجيش الروسي يصادر الحبوب والآلات الزراعية في مناطق من أوكرانيا ويمنع الصادرات من موانئ البحر الأسود.

يذكر أن إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا قد شكلت ما يقرب من 30% من التجارة العالمية، وأوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وخامس أكبر مصدر للقمح، وذلك قبل اندلاع الحرب.