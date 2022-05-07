البريد يصدر طابع وبطاقة تذكارية لمرور 90 عامًا على إنشاء «مصر للطيران»

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور تسعين عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران؛ حيث أصدر الملك فؤاد الأول مرسومًا ملكيًّا بإنشاء شركة مساهمة مصرية تُدعى «مصر للطيران»، في 7 مايو 1932؛ ومنذ ذلك الوقت بدأت الشركة نشاطها بالتدريب والنزهات الجوية تحت اسم الخطوط الهوائية المصرية.

نشأة «مصر للطيران»

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن شركة مصر للطيران كيان وطني وُلد عظيمًا، يروي منذ نشأته قصة نجاح في تاريخ الوطن عبر تاريخ ومجهود مشرف لأُناس شغفهم حب الوطن اجتهدوا من أجل رفع اسم مصر عاليًا؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران بهدف توثيق هذا الحدث المهم.

الطوابع والبطاقات التذكارية وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي

أضاف فاروق في بيان صحفي صادر اليوم، أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

مواصفات الطابع والبطاقة.. مزودان بتقنية QR

جدير بالذكر أن مقاس الطابع 3 سم في 5 سم، والبطاقة 6 سم في 8 سم، ومؤمنان ضد التزييف ومتعددا الألوان وقيمة كل واحدة منهما 10 جنيهات، ومزودان بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع التذكارية تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.