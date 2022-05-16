رئيس هيئة البريد يستقبل سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة

استقبل، اليوم، الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير تورال رضاييف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وإميل رحيموف، السكرتير الثاني للسفارة، بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات.

هدف زيارة السفير الأذربيجاني

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن زيارة السفير تورال رضاييف، سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، تأتي بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير منظومة الخدمات وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.

وأوضح «فاروق» أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه، أشاد السفير تورال رضاييف، سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء، مُبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في فيلم متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين.

رضاييف يدعو رئيس البريد المصري إلى زيارة أذربيجان

كما وجَّه «رضاييف» الدعوة إلى الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصري، لزيارة جمهورية أذربيجان لدراسة تعزيز سبل التعاون في مجال الخدمات البريدية، كما دعا رئيس البريد المصري لحضور احتفالية اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان بمقر السفارة بالقاهرة.

ومن جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة البريد المصري بالدعوة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيارة جمهورية أذربيجان قريبًا بوفد رفيع المستوى من جميع التخصصات لبحث أفضل سبل التعاون.

وفي نهاية اللقاء سلم شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري السفير تورال رضاييف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة درع البريد المصري وألبوم طوابع يضم العديد من إصدارت البريد المصري.