البريد المصري يشارك في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي

يُشارك البريد المصري في اجتماعات مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي في دورتهما الأولى بالعاصمة السويسرية «برن»، خلال الفترة من 9 إلى 20 مايو 2022.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص العمل البريدي مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد، وتتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم، مشيرًا إلى أن البريد المصري عضو بمجلسي الإدارة والاستثمار في اتحاد البريد العالمي.

وناقشت الاجتماعات عددا من القضايا والموضوعات الهامة، مثل إعادة هيكلة الاتحاد، وتيسير سبل إدارته بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تكامل المنتجات والخدمات المالية والبريدية لتلبية جميع احتياجات المواطنين، إلى جانب مناقشة الموضوعات الخاصة بتطوير سلاسل الإمداد وتقليل تكلفتها بما يعزز قدرة المنظمات على المنافسة في مجال الأعمال.

تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي

وأضاف الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري أن هذه الاجتماعات توفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بين المؤسسات البريدية حول العالم في ظل امتلاك البريد المصري مجموعة كبيرة من الخبراء الذين يشاركون ضمن فرق خبراء اتحاد البريد العالمي في مجالات تكامل المنتجات وسلاسل الإمداد، إلى جانب المشاركة في مجلس المعايير واللجنة التنسيقية بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الطيران المدني.

ومن جانبها قالت نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصرى والرئيس المشارك في لجنة سياسات الأنظمة البريدية التابعة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، إنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة الموضوعات الخاصة بدراسة خطة العمل ومقترحاته والأحكام الصادرة في توصيات مؤتمر أبيدجان وفقًا للركائز الإستراتيجية الخاصة بالالتزام بتقديم الخدمات الشمولية «التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية»، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالإدارة الرشيدة والامتثال والتنمية المستدامة والخدمات المالية الشاملة والشراكات مع القطاع العام والخاص.

إدارة البريد المصري

كما أوضحت نرمين حسن، أنه خلال إدارة البريد المصري لجلسة المؤتمر التنظيمي الأول في دورته الحالية تحت عنوان «التنظيم البريدي والتطورات الأخيرة في السياسات والتنظيم في جميع أنحاء العالم»، تم مناقشة القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية الخاصة بالتنظيم البريدي بمشاركة خبراء في مجال التنظيم والسياسات البريدية بكل من الولايات المتحدة وسنغافورة والأورجواي، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.