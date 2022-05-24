2.2 تريليون جنيه.. قيمة ما أنفقته مصر على الدعم والمنح في 8 سنوات

بلغت قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة على مدار 8 سنوات نحو 2.2 تريليون جنيه منذ العام المالي 2015-2016، وحتى ما قدرته وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023 التي تناقش تحت قبة البرلمان تمهيدا للموافقة وإقرارها بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.

ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2022-2023 خصصت وزارة المالية نحو 356 مليار جنيه للإنفاق على بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في إطار خطتها للتحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف بالدرجة الأولى الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.

ووفقا لمشروع الموازنة توفر وزارة المالية مخصصات لسداد التزامات الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات بقيمة 127 مليار جنيه في العام المالي المقبل، والتي ستسمح بتمويل زيادة المعاشات بنسبة 13% التي تم تطبيقها في نهاية شهر إبريل الماضي ليستفيد أكثر من 10 ملايين صاحب معاش بتكلفة تصل إلى 38 مليار جنيه.

ارتفاع المخصصات المالية إلى 267 مليار جنيه

وخصصت الدولة منذ العام المالي 2015-2016 لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وحتى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل نحو 2.2 تريليون جنيه إذ خصصت في عام 2015-2016 نحو 201 مليار جنيه، ثم ارتفعت قيمة المخصصات إلى 267 مليار جنيه في العام المالي التالي 2016-2017.

وفي العام المالي 2017-2018 خصصت وزارة المالية 329 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية انخفضت في العام المالي التالي 2018-2019 إلى نحو 287 مليار جنيه ثم هبطت إلى 229 مليار جنيه في العام المالي التالي.

ارتفاع المخصصات مرة ثانية

وعاودت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الارتفاع إلى 263 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 وواصلت الارتفاع خلال العام المالي الحالي لتسجل نحو 311 مليار جنيه بينما قدرت وزارة المالية مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بت 356 مليار جنيه العام المالي المقبل 2022-2023.