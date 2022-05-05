34.6 مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم بموازنة 2022-2023

أكّد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ المجلس سيستمع في جلسته العامة يوم الاثنين المقبل إلى البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022-2023.

وأضاف وكيل لجنة الخطة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه بعد الانتهاء من هذه الجلسة ستعكف اللجان البرلمانية وعددها 25 لجنة على مناقشة موازنات كل قطاع بالحكومة، لافتًا إلى أنَّ هناك بشائر في موازنة العام المالي الجديد فيما يتعلق باستمرار الدعم وبالأخص لمشروعات حياة كريمة باعتباره مشروع الجمهورية الجديدة الذي يستهدف تحسين حياة كل المصريين.

مشروع حياة كريمة

وأشار النائب ياسر عمر إلى أنَّ الحكومة كانت حريصة طوال فترة إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة على عدم الاقتراب من مخصصات الدعم، وذلك لرفع كاهل الأعباء عن المواطن المصري، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مبينًا أنَّ الحكومة تتجه فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد إلى تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الحفاظ على مخصصات الدعم

ووفقًا لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة شهدت المخصصات المالية للدعم والمزايا الاجتماعية زيادة قدرها نحو 34 مليارًا و692.5 مليون جنيه، وقدرت في العام المالي الجديد بواقع 355 مليارًا و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليارًا و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالي الجاري 2021-2022.

كما تضمنت مخصصات الأجور في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2022-2023 ارتفاعًا، فضلًا عن خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.

جلسات مجلس النواب

ووفقًا لجدول أعمال الجلسات البرلمانية يخصص مجلس النواب جلسته يوم الاثنين للاستماع إلى بيان الحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة 2022-2023.