المالية: تواصل صرف مرتبات مايو 2022 الموظفين بالدولة غداً

تستكمل وزارة المالية غدا الأربعاء عمليات صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين والموظفين بنحو 66 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة بعد صرف مرتبات الشهر على مدار 4 ايام بدأت من يوم الاثنين الماضي الموافق 23 مايو حتى بعد غد الخميس الموافق 26 مايو الجاري.

مواعيد صرف مرتبات مايو 2022 على مدار 4 أيام

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في نهاية شهر مارس الماضي تحدد مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 لتكون على مدار 4 أيام متتالية.

ووفقا للكتاب الدوري صرفت وزارة المالية مرتبات مايو الجاري يوم الاثنين الماضي الموافق لـ 23 مايو الجاري للعاملين والموظفين في 33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وفي اليوم التالي أمس الثلاثاء الموافق لـ 24 مايو الحالي صرفت وزارة المالية مرتبات مايو 2022 للعاملين والموظفين في 33 وزارة وجهة أخرى على رأسهم وزارت الصحة والسكان والداخلية والخارجية والمالية والتعاون الدولي والإسكان والتنمية المحلية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والزراعة والتربية والتعليم والبحث العلمي.

كما صرف الموظفين والعاملين في وزارات قطاع الأعمال العام والبيئة والصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى هيئات الرقابة المالية وسوق المال والرقابة على الصادرات والواردات والتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

صرف مرتبات مايو لـ«حماية المنافسة وحماية المستهلك وجهاز الإحصاء والتنظيم والإدارة والمحاسبات»

وتمكن العاملون في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و جهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي المصرى للتعبئة والاحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات في صرف مرتبات شهر مايو 2022.

وخصصت وزارة المالية غدا الأربعاء الموافق لـ 25 مايو الحالي وبعد غد الخميس الموافق لـ 26 مايو الجاري لصرف مرتبات مايو 2022 للموظفين والعاملين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات شهر مايو 2022 في المواعيد المحددة سابقا.