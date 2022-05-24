وكيل الأزهر الشريف السابق يكشف هل يجب استئذان الزوج لزوجته عند الزواج بأخرى

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، إن الأزهر الشريف أعد عددا من المقترحات والأفكار حول الأمور المنظمة للحياة الأسرية فيما يتعلق بالحضانة والولاية التعليمية وغيرها من الأمور، حيث أن الأزهر ليس جهة تشريع، موضحًا أن الشرع ترك هذه الأمور لجهات محددة للتشريع، والقانون الذي يصدر هو من يحدد المباح ويضعه في إطاره والجميع يلتزم به، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على «TeN».

استئذان الزوج من زوجته عند الزواج بأخرى

وأضاف «شومان»، أنه بخصوص استئذان الزوج من زوجته عند الزواج بأخرى، فإنه لا يوجد نص يوجب استئذان الزوجة ولا يوجد نص يمنع من إعلامها واستئذانها، حيث إنها مسألة متروكة للحوار المجتمعي وما يتفق عليه الأغلبية، منوها بأنه لا يناسب طبيعة الرجل أن يخفي شيئا يفعله سواء فيما يتعلق بالزواج أو أمر آخر، فالزواج والتعدد مشروع في شروطه وضوابطه، حيث أنه أمر مقيد وليس مطلق، مشددا على ضرورة مناقشة هذه الأمور في هدوء وبعيدا عن التحيز.

تيسير المهور مسألة تثقيفية دعوية لا تحسم بقوانين

ونوه وكيل الأزهر الشريف السابق، أن تيسير المهور مسألة تثقيفية دعوية لا تحسم بقوانين، حيث لا يمكن وضع نصاب محدد للمهر، فالشرع أجاز أن يكون قنطار، وكذلك أجاز أن يكون خاتم من حديد وهذا يرجع لطبيعة المستوى والظروف الاجتماعية، متسائلا: «ما حاجة عروس أن تتزوج بغسالتين وعدد من البطاطين يكفي لإيواء معسكر»، معتبرا أنها أمور مبالغ فيها، ويجب أن يكون هناك تيسيرا في هذه الأمور.