بريطانيا تدرس إرسال البحرية الملكية للبحر الأسود لحماية سفن الحبوب الأوكرانية

ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أنه من الممكن إرسال البحرية الملكية إلى البحر الأسود لإنشاء «ممر وقائي» للسماح للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية بمغادرة البلاد.

وذكرت الصحيفة البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إن المملكة المتحدة تجري محادثات مع الحلفاء بما في ذلك ليتوانيا بشأن تشكيل «تحالف الراغبين» للمساعدة في رفع الحصار الروسي عن موانئ أوكرانيا، مشيرة إلى أنه إذا ثبت أن هذا الأمر ممكن، فسيكون هناك حاجة إلى إزالة الألغام من الماء القريبة من الساحل الأوكراني.

مخاوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمية

ويظل ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية التي عادة ما يتم شحنها حول العالم في صوامع في جميع أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف من تفاقم أزمة الغذاء العالمية، إلى جانب انخفاض غلة المحاصيل عن المتوقع في دول مثل الهند بسبب موجات الحر- بحسب الصحيفة.

وشدد وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، خلال لقائه نظيرته البريطانية ليز تروس في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، على أنه يجب السماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها لتخفيف انعدام الأمن الغذائي، قائلًا «إن الحصار الروسي على أوديسا يمكن ويجب إزالته، يجب السماح لأوكرانيا بإطعام العالم».

وأعرب وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم عن قلق مماثل بشأن هذه القضية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة لانخفاض الإمدادات الغذائية، قائلًا «نحن نبحث في جميع الخيارات المختلفة».

هناك الكثير من الطرق المحتملة المختلفة لإخراج الحبوب والسلع الأخرى من البلاد وإنه من الضروري للغاية أن نفعل ذلك وإلا فقد يكون هناك الكثير من الجوع بل وحتى المجاعات.

طرق محتملة لإخراج الحبوب والسلع الأخرى من أوكرانيا

وحث ديفيد بيسلي، مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رفع حصاره البحري «حتى نتمكن من إطعام أفقر الفقراء وتجنب المجاعة».

لكن روسيا أشارت إلى أنها لن تفكر في اتخاذ هذه الخطوة ما لم تتم مراجعة العقوبات الغربية المفروضة عليها.