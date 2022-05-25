خطاب عاجل من «الصحة» للمديريات حول «جدري القرود».. الأعراض وسبل المواجهة

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشورا بعنوان «هام وعاجل»، يتعلق بمرض جدري القرود وطريقة انتشاره، وأعراضه، وكذلك تعريف الحالة المشتبه في إصابتها والحالات الأكثر عُرضة للإصابة، وتم توزيع المنشور على مديريات الشؤون الصحية للتعامل بشكل فوري وعاجل مع أية تطورات.

وقالت الوزارة في منشورها إن الحالات المشتبه في إصابتها تعاني من عدة أعرض أبرزها تخطي درجة الحرارة 38.5 درجة مئوية، والتهاب الغدة الليمفاوية وصداع وآلام في العضلات يليه ظهور طفح جلدي على الوجه وبعد ذلك ينتشر الطفح الجلدي في باقي أجزاء الجسم.

طرق انتقال مرض جدري القرود

وأكدت الوزارة في منشورها أنه لا توجد أي قرارات أو إجراءات استثنائية متعلقة بمرض جدري القرود، ويتم متابعة الوضع الوبائي العالمي بشكل لحظي، وأضافت أن جدري القرود أقل عدوى من مرض الجدري، ومصر خالية من المرض ولم تسجل المنشآت أي حالة مشتبه في إصابتها بالمرض داخل مصر.

الوقاية من مرض جدري القرود

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين والعاملين في المنشآت الطبية بضرورة اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من مرض جدري القرود والتي تمثلت في المداومة على غسيل اليدين عند التعامل مع الحيوانات، وعدم التعامل مع أي شخص مصاب بالمرض وطهي اللحوم جيدا وعدم تبادل الأدوات الشخصية، مؤكدة حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والإبلاغ الفوري مع الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض لاتخاذ ما يلزم بشكل عاجل.