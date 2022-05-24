بالأسماء وعدد الإصابات.. 20 دولة تعلن تفشي «جدري القرود» في بلادها

دقت حالات تفشي مرض جدري القرود المكتشفة في بعض الدول، ناقوس الخطر، كونه فيروس ينتشر من خلال الاتصال الوثيق، وهناك 20 دولة أعلنت تفشي جدري القرود، ووجود أكثر من 100 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها في أوروبا، بحسب «بي بي سي».

وفيما يلي قائمة الدول التي أبلغت حتى الآن عن حالات مشتبه بها أو مؤكدة الإصابة بجدرى القرود.

آسيا والمحيط الهادئ

أبلغت أستراليا في 20 مايو عن أول حالة لها لمسافر عاد مؤخرًا من بريطانيا، كما جرى تحديد حالة أخرى مشتبه بها.

أوروبا

- ظهرت في النمسا أول حالة إصابة لها في 22 مايو.

- بلجيكا اكتشفت حالتين يوم 20 مايو.

- الدنمارك أعلنت ظهور حالة ثانية في 24 مايو ، بعد يوم من الإعلان الحالة الأولى.

- فرنسا.. أول حالة إصابة في منطقة باريس في 20 مايو.

- ألمانيا.. 3 حالات، مع تسجيل أولها في 20 مايو.

- إيطاليا.. 4 حالات بحلول 23 مايو، واكتشفت أول حالة لها في 19 مايو.

- هولندا.. أبلغت عن أول حالة لها في 20 مايو، وتوالت الإصابات دون تحديد العدد الدقيق.

- البرتغال.. أبلغت عن 14 حالة مؤكدة جديدة في 23 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 37 حالة.

- سلوفينيا.. أول حالة إصابة لها في 24 مايو.

- إسبانيا.. 4 حالات أخرى في منطقة مدريد في 23 مايو، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34 حالة، مع 38 حالة أخرى مشتبه بها في مدريد.

- السويد.. أول حالة إصابة لها في 19 مايو.

- سويسرا.. أبلغت عن أول حالة مؤكدة لها في 21 مايو.

- المملكة المتحدة 36 حالة إضافية في 23 مايو، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 56 حالة.

الشرق الأوسط

- إسرائيل.. أول حالة لها في 21 مايو.

أمريكا

- أبلغت الأرجنتين عن أول حالة مشتبه بها في 23 مايو، ولم يجرى تأكيد أي حالات حتى الآن في أمريكا الجنوبية.

- كندا.. أعلنت إصابتين في 19 مايو، وقالت سلطات كيبيك إنها تحقق في 17 حالة مشتبه بها.

- الولايات المتحدة حالتين.. الأولى في 18 مايو ويشتبه في حالة ثالثة حتى 23 مايو.

الدول العربية

أبلغت المغرب عن 3 حالات اشتباه 23 مايو.

الإمارات.. أعلنت تسجيل أول حالة إصابة في 24 مايو.