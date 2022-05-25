مستشار الرئيس: كل جسم المصاب بـ «جدري القرود» يسبب عدوى للمحيطين به

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ظهور حالات جدري القرود في المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، إذ ذكر أن العالم في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وما شهده خلال تلك الأعوام أصبح يهلع ويحترس من ظهور أي مرض، موضحًا أنه من حق العالم بعد جائحة كورونا أن يحترس ويقلق، خاصة مع انتشاره السريع في عدد من الدول في وقت واحد.

الجدري الجديد ليس قاصرا على القرود

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن هناك فارقا بين مصطلح الجدري البشري وجدري القرود، فالجدري البشري كان مرضًا خطيرًا واختفى منذ حقبة الثمانينيات، وكان وباء وكان يعطي وفيات عالية حتى تغلبت عليه اللقاحات، لكن ظل من حظ إفريقيا أن يبقى موجودًا في غرب ووسط أفريقيا الاستوائية وهو ليس قاصرًا على القرود بل وحيوانات أخرى وينتقل من الإنسان لآخر.

كل جسم الإنسان معدٍ بما يحمله من قشور

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن طبيعة المرض لها أعراض مثل السعال وارتفاع درجات الحرارة وألم في الحلق ثم طفح جلدي كبير ممتد من أول الوجه لجميع أنحاء الجسم، ولا يوجد أدوية موجودة تعالج العرض كاشفاً أنه في الفترة المقبلة سيبدأ العالم في تجربة بعض أدوية الفيروسات التي قد تنجح في علاجه، ومتوسط أيام الحضانة والاصابة حتى الشفاء 21 يوماً، ويجب عزله تماماً خلال تلك المدة لأن كل جسم الإنسان معدٍ بما يحمله من قشور ويجب عزل أدواته الشخصية ثم علاج الأعراض.