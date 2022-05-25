رئيس «الإنجيلية» عن لقاء السيسي بممثلي كنائس الشرق الأوسط: رسالة طمأنينة

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، كان لقاء بعنوان «الاطمئنان»، حيث كانت رسالة طمأنينة لرؤساء الكنائس أن مصر كرمان ميزان في المنطقة العربية لن تتخلى على مسيحيي الشرق.

رؤساء الكنائس أتوا من مناخ شديد القلق شديد

وأضاف «زكي» في تصريحات على هامش مؤتمر الشباب وصناعة التغيير، الذي أقيم بمدينة الإسكندرية، على مدار يومين بحضور لفيف من قادة الفكر، أن رؤساء الكنائس أتوا من مناخ شديد القلق شديد، لذا كان لديهم هواجس وقلق إلا أنهم اطمئنوا.

الدولة المصرية تساند الحضور المسيحي والتعددية

وأوضح أن عدد من البطاركة تحدثوا بحزن لما يحدث لهم كمسيحيين في وطنهم، إلا أنهم وجدوا أن الدولة المصرية تساند الحضور المسيحي والتعددية، وإن حقوق الإنسان هو حق وليس منحة من أحد، كما رأوا كيف تتعامل القيادة السياسية مع قادة الكنائس في مصر، مستكملا: «إحنا مسيحيين مصريين شكرنا ربنا على سلامة مصر لما سمعنا من أشقائنا ما يحدث لهم».

الروح عادت إلى مجلس كنائس الشرق الأوسط

وأكد «زكي» أن الروح عادت إلى مجلس كنائس الشرق الأوسط مرة أخرى، بسبب فعاليات الجمعيّة العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التي أقيمت في القاهرة، مثمناً المجهود الأمني في إقامة ذلك اللقاء نظرا لأن المنطقة تموج باضطرابات، فلم يكن ممكنا أن يجتمع رؤوساء الكنائس في أي مكان في الشرق الأوسط بهذا الشكل الآمن سوى مصر.

زكي: هناك إرادة سياسية للتغيير

وشدد القس أندريه زكي على التغيير الذي يحدث في الجمهورية الجديدة من خلال المساواة والمواطنة، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية للتغيير، وتطبيق القانون على الجميع، حيث أنه لأول مرة في تاريخ مصر: «الحمد لله مبقناش نسمع عن قاتل مختل عقليا، هناك 3 قضايا طبقت عليهم العدالة وطبق عليهم الإعدام والرابع أحيلت أوراقه إلى المفتي»، مشدداً أن تطبيق القانون يخلق مجتمع الأمن والأمان للجميع.

كما ثمن المبادرات الرئاسية التي تخدم المواطنين، مؤكداً على مشاركة الهيئة الإنجيلية بها، وموضحاً أن الهيئة تخدم 3 ملايين شخص سنويا بدون النظر إلى دين أو لون أو عرق.